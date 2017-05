Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Nagiyeva, “Ben bu kadınların hayranıyım. Ve hayranı olduğum bu kadınları kopyalamak değil canlandırmak istedim” dedi.

Türkçesi ‘yeniden doğmak’ anlamına gelen ‘Reborn’ adı verilen proje kapsamında; 1930 ile 1960 yılları arasında çekilen fotoğraflar incelendi ve aralarından en ilgi çekici olanları seçildi. Elbiseler, takılar, saç stilleri ve makyaj, fotoğraftaki orijinallerine uygun olarak oyuncu Gönül Nagiyeva’ya uyarlandı. Stüdyoda çekimleri 12 saat süren fotoğrafların kamera arkası da kameraya an be an kaydedildi ve kısa film olarak hazırlandı. Film, oyuncu Nagiyeva’nın youtube kanalından izlenebilecek.

Yaşadıkları dönemde dünyada ün yapmış sinema oyuncuları; Ava Gardner, Sophia Loren, Greta Gabro, Audrey Hepburn ile opera sanatçısı Maria Callas, yıllar sonra güzel oyuncu Gönül Nagiyeva birebir canlandırıldı.

Gönül Nagiyeva: Hayranı olduğum kadınları canlandırmak istedim

Nagiyeva, “Ben bu kadınların hayranıyım. Ve hayranı olduğum bu kadınları kopyalamak değil canlandırmak istedim. Bunu yapabileceğime emindim. Çünkü onlar hakkında çok fazla şey biliyordum. Projenin kısa filmi ‘iz bırakan kadınlara…’ sloganıyla bitiyor. Çünkü onlar büyük iz bıraktılar. İnşallah ben de iz bırakırım” dedi.

Başarılı ve iddialı projeye imza atan güzel oyuncu Gönül Nagiyeva, bu sorumluluğu alarak hem oyunculuk performansını hem de birçok farklı karakteri canlandırabildiğini göstermiş oldu.

Projeye ‘Reborn’ adı verildi

Reborn adı verilen proje kapsamında ilk olarak ünlü sanatçıların en ilgi çekici pozları seçilerek fotoğraf sanatçısı Ege İşlek tarafından çekildi. Sanatçıların giydikleri aynı elbiseler, stiller, kostüm ve aksesuarlar Gerçek İnan ve Ceyda Koçlar tarafından hazırlandı. Aynı makyaj ve aynı saç modelleri, makyöz Özge Özel ve kuaför Ünsal Danışman tarafından birebir uygulandı. Kamera arkası görüntüleri ise Ceyda Günalp tarafından hikâyesiyle birlikte kısa filme dönüştürüldü.

Gönül Nagiyeva kimdir?

Birçok sinema filmi, dizi, yarışma ve sosyal sorumluluk projesinde yer alan Gönül Nagiyeva son olarak Kızkaçıran, Terkedilmiş, Zaman Adlı Tren, Bumerang, Kanun Namına filmlerinde oynadı. Gönül Nagiyeva, TV8’de yayınlanan ‘İşte Benim Stilim’ adlı moda programının Azerbaycan versiyonu olan Kendine Bak (Ozune Bax) programında uzun süre jüri koltuğunda oturmuştu. Nagiyeva’nın önümüzdeki günlerde Avustralya yapımı bir filmde başrol oynayacağı konuşuluyor.