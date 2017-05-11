Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, özel çocuklar için başlatılan projeye destek verdi. Özel Avrasya Özel Çocuklar Derneği ve Gastronomi Derneği tarafından sosyoekonomik şartlarından dolayı eğitim alamayan özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençlere; farklı tedavi, sosyal hayat becerileri ve eğitim imkânı sağlamak hedefiyle yepyeni bir proje hayata geçirildi. Damla Sönmez, Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Müjde Uzman, Furkan Palalı, Deniz Baysal, Rojda Demirer, Murat Han, Ece Uslu, Nilay Deniz ve İsmail Ege Şaşmaz başta olmak üzere birçok ünlü isim, projeye destek sağlamak için, bu özel çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ünlü isimlerle özel ihtiyaçları olan çocukların çektirdikleri fotoğrafların yer aldığı kurabiyelerin satışından elde edilecek gelirle projeye destek olunacak. Böylece özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve tedavi süreçlerine katkı sağlanacak. Ünlülerle özel çocuk ve gençlerin yer aldığı kurabiyeler www.tatlimelekler.com sitesinde satışa sunuldu.
Ünlülerden çok ‘ÖZEL’ kucaklaşma
11.05.2017 - 07:10 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel ihtiyaçları olan çocukların eğitimlerine destek sağlamak hedefiyle hayata geçirilen projeye sanat dünyası tam destek verdi
Etiketler : sevda erginci,
472330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/472330.aspx
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