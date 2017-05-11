Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, özel çocuklar için başlatılan projeye destek verdi. Özel Avrasya Özel Çocuklar Derneği ve Gastronomi Derneği tarafından sosyoekonomik şartlarından dolayı eğitim alamayan özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençlere; farklı tedavi, sosyal hayat becerileri ve eğitim imkânı sağlamak hedefiyle yepyeni bir proje hayata geçirildi. Damla Sönmez, Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Müjde Uzman, Furkan Palalı, Deniz Baysal, Rojda Demirer, Murat Han, Ece Uslu, Nilay Deniz ve İsmail Ege Şaşmaz başta olmak üzere birçok ünlü isim, projeye destek sağlamak için, bu özel çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ünlü isimlerle özel ihtiyaçları olan çocukların çektirdikleri fotoğrafların yer aldığı kurabiyelerin satışından elde edilecek gelirle projeye destek olunacak. Böylece özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve tedavi süreçlerine katkı sağlanacak. Ünlülerle özel çocuk ve gençlerin yer aldığı kurabiyeler www.tatlimelekler.com sitesinde satışa sunuldu.