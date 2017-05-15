Gece aile yemeği sonrası evine dönmek isteyen Dabak, tenha yolda kırmızı ışığın yanıyor olmasına rağmen yola fırlayan bir otomobilin kendi arabasına çarpması sonucu boynundan darbe aldı. Dabak “Şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun ama gençler araba kullanırken lütfen daha dikkatli olsun” dedi.
Ünlü oyuncu kaza geçirdi!
15.05.2017 - 07:04 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yoğun İstanbul temposu yorgunluğunu atmak için önceki gün İzmir Çeşme’ye giden oyuncu Asuman Dabak, kaza geçirdi.
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473513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/473513.aspx
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