Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece aile yemeği sonrası evine dönmek isteyen Dabak, tenha yolda kırmızı ışığın yanıyor olmasına rağmen yola fırlayan bir otomobilin kendi arabasına çarpması sonucu boynundan darbe aldı. Dabak “Şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun ama gençler araba kullanırken lütfen daha dikkatli olsun” dedi.