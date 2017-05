Türkiye Gazetesi

Hayatı Tespih Yapmışım şarkısı ile 7’den 70’e herkesin tanıdığı Ferman Toprak, şimdilerde Saldır Moruk albümü ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Toprak, tam bir vatan âşığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman destekçisi ve mesleğine aşık bir isim. Ünlü sanatçı davetimizi geri çevirmedi ve gazetemizde misafir ettik. Keyifli bir söyleşi yaptık. Mesleğinden, evliliğinden, ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan konuştuk. İşte Ferman Toprak’ın zorlu başarı hikâyesi…

HŞarkı söyleme yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz?

11-12 yaşlarındayken İbrahim Tatlıses’i dinlerdim. Şarkı söyleme yeteneğimi o zamanlar keşfettim.



- Eğitimini aldınız mı?

Almadım. Tabiri caizse, alaylıyız.



- İlk albümü nasıl çıkardınız? Size kimler destek oldu?

1996’da Adana’dan İstanbul’a geldiğimde annemler 2 tane daire sattı. Onları bir şekilde ikna ettim. Albümü çıkardık ama tutmadı.



- Tespih şarkısından sonra büyük bir başarı yakaladınız.

‘Tespih’ten önce benim 23 yıllık sahne hayatım var. Tespih 2013’te iyi bir dönüm noktası oldu. 2 yıl sonra da Saldır Moruk ile sevenlerimin karşısındayım.



BELKİ MERİK ÖLMEMİŞTİR

- Sahnede ilginç bir hatıranız var mı?

İlk sahneye çıktığım zamanlarda kimse Ferman Toprak’ı tanımıyordu. Dört kişiye program yapıyorum. Orkestra parasını cebimden veriyordum. Büyük mücadele vardı bende, insanlar tanısın diye. Bir gün 13 kişilik rezervasyon var dediler. Ah dedim, meşhur oldum. Çıktım sahneye hepsi erkek, sert mizaçlı kişiler. ‘Merik Ölmüş’ uzun havasını istediler. 13 defa benden aynı şarkıyı istediler. Artık aynı şarkıyı okumaktan gına geldi. ‘Yanında cep telefonu olan var mı? Maraş’ı bir arayın, belki Merik ölmemiştir. Boşuna ağıt okumayalım’ dedim. Hepsinin yüzünde bir tebessüm oluştu. ‘Sen dediler çok zeki adamsın çok iyi yere’ geleceksin dediler. Unutamadığım bir anımdır.



SANATÇININ SİYASETİ OLMAZ

* Siyasetle alakanız nasıl?

Sanatçının siyaseti olmaz. Ben her zaman ülkemi seven bir sanatçıyım. Türkiye gibi bir ülkeye sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Şu an iyi noktadayız.



* Referandumdan sonra ülke bölünür gibi düşünceler ortaya atıldı. Sizin bu düşünceye karşı duruşunuz nedir?

Ben liderimizi her zaman destekliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dışında bu misyonu taşıyabilecek lider yoktur. Ben hiçbir zaman şaşırmadım, güveniyorduk.



* Son günlerde ülkemiz ve dünya çok hareketli. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Biz yurtsever insanlarız. Ülkemizin kollayacak bir milletiz. Darbe girişimi olduktan sonra Kısıklı’da sahneye çıktım. Sizler beni, ‘Hayatı Tespih Yapmışım’la tanıdınız. Biz öyle bir milletiz ki, darbeyi tespih yapmışız, sallıyoruz dedim. Başka ülkelere baktığımızda onlar da hareketli günler yaşıyor. Yine de en dik duran biziz. Bu birliğimiz hiç bozulmasın.



* Erdoğan’ın çağrısına uydunuz ve dolar bozdurma kampanyasına katıldınız. Bu çağrıya kulak vermenizdeki sebep neydi?

Cumhurbaşkanımızın çağrısı birlik, beraberlik çağrısı... Reisicumhurumuzun çağrısına seve seve canıgönülden katıldım. Dolarlarımı verdim ana parama çevirdim. Ben olması gerekeni yaptım, farklı bir şey yapmadım.



'168 mermiden biri bile bize değmedi'

- 12 yaşına kadar kekemeliğiniz varmış. Bunu nasıl atlattınız?

Kekemeliğim doğuştan değildi. 1978 yılıydı. Kan davası vardı. Annemle birlikte Şanlıurfa garından çapraz ateşe tutulmuştuk. 168 adet Kalaşnikof mermisi arabaya isabet etmişti. Anneannem, dedem, 3 dayım aynı gün öldürüldü. Annem, 3 kardeşimle birlikte beni kucağına almış Ayete’l-kürsiyi okuyordu. O zamandan beri çok inanıyorum, bizi bir zırh gibi koruyordu. 168 mermiden biri bize değmiyordu. O yüzden ezbere bilirim hep okurum. 5 yaşındaki bir çocuğun bunları yaşaması travmaya sebep oluyor. Ben kekeme oluyorum. Hatta kendimle barışık olduğum için dalga geçerdim zaman zaman. Şarkı söyleye söyleye atlattım. Bir baktım geçmiş. Bülbül gibi oldum artık.



- Üniversiteyi okurken bırakmışsınız sebebi nedir?

Babam eğitime çok önem verir. Kardeşlerimin hepsi okumuştur. Yakında biri vekil olacak inşallah. Ben Ankara Üniversitesi Dil Tarihi Coğrafya okurken 1. sınıfta bıraktım. Okul 4 yıllık. Okumayı çok seviyordum. Şarkıcı olayım, ömür boyu okuyayım dedim. 23 yıldır okuyorum ama şarkı okuyorum.



- Çocuğunuza Vatan ismini koyacağınız doğru mu?

Albümümün lansmanında gazeteci bir arkadaşın ‘Çocuk düşünüyor musunuz’ sorusuna, ‘2018’in sonunda düşünüyorum’ dedim. Kız da olursa erkek de olursa eşimle ortak fikrimiz, ismi Vatan olacak. Soyadımız da Toprak... Vatan, namus, toprak için yaşıyoruz zaten.



- Müzik hayatınızda pes ettiğiniz, oldu mu?

Hiçbir zaman pes etmedim. Yine dünyaya gelsem, yine bu mesleği yapardım. Mesleğe ihanet edip ‘Vazgeçtim, yoruldum’ diyemem.