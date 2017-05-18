Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimlerin yaşadığı Bodrum’un sakinlerinden biri de ünlü müzisyen ve sanatçı Fatih Erkoç... İlçedeki bir mekânda yıllardır sahne alan ve bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulan sanatçı, hastalığı süresince Bodrum Acıbadem Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Merkezinde kemoterapi gördü. Sanatçı, 6-7 aylık tedavisi sırasında Bodrum’da sahne almaya ve buranın güzel havasını teneffüs etmeye devam etti. 14 senedir yılın 7 ayını Bodrum’da geçirdiğini ifade eden Erkoç “İnsanların duasının yanında, Bodrum’un deniz havası ve yelken yapmak bana ilaç gibi geldi. Bundan sonra da umuyorum ki bir daha tekrar etmez. Allah hiç kimseyi kemoterapi almaya mecbur bırakmasın” dedi. Kemoterapi almanın çok yorucu bir şey olduğunu ve bu konuyla ilgili de bir kitap yazdığını ifade eden ünlü sanatçı “Kitap, eylül veya ekimde çıkacak. Kitabımda, hastalığımın başlangıcından bitimine kadar olan süreci ve sahnede hissettiğim duyguları anlatıyorum. Kitaba 1990’lı yıllarda söylediğim şarkılarından “Avuç içi kadar mutluluk” adını vereceğim. Kitapla kansere yakalananlara moral olmayı hedefliyorum” diye konuştu.

