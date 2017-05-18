Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son 'Fi' dizisinde dikkat çeken Özge Özpirinçci Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kısacık saçlarıyla erkek çocuklarına benzeyen oyuncu "Kesin bitlenmişimdir" diyerek samimiyetini yine ortaya koydu.



GÜZEL OYUNCUYU KÜÇÜKKEN ERKEK ÇOCUĞU SANMIŞLAR

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci fotoğrafın altın şu notu düştü: İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren cok netti! Stresten yanagımda çıkan uçuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı babama ve bana bakip erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste...

İşte Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı: