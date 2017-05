Türkiye Gazetesi

Televizyon dünyası trendleri takip ve analiz sitesi The Wit’in yaptığı, 'dünyada en çok izlenen ve sevilen yeni yapımlar' listesinde, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘Söz' 5'inci sırada yer aldı.

Twitter ve Facebook kullanıcılarının dizi yayın tarihlerinde yaptıkları paylaşımlardan elde edilen verilere göre oluşturulan listede, Nisan 2017’de 35 bin hashtag ve yorumla ‘Söz’ dizisi dünya sıralamasında 5'inci oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YAPIMLAR İLE AYNI LİSTEDE

Prison Break, A Força do Querer, The Voice Teens, The Immortal Life of Henrietta Lacks gibi dünyaca ünlü yapımların yer aldığı listede; ‘Söz’ dizisi, ‘Özel yetenekli bir grup askerin ülkelerine yönelik terör saldırılarıyla verdikleri mücadeleyi konu alan bir aksiyon dizisi’ olarak adlandırıldı.

Türkiye’de ilk kez Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen yapım, pazartesi akşamları star TV'de ekranlara geliyor.