Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Tan Taşçı, Bodrum'un ünlü gece kulüplerinden Moss Club'ta sahne aldı. Sevilen sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Tan, Gümbet Barlar Sokağı'nda hizmet veren Moss Club'ta sevenlerinin karşısına çıktı. Konsere büyük ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Hayranlarını "hoş geldiniz" diyerek selamlayan sanatçı, orkestra eşliğinde "Paşa Paşa" isimli şarkısını seslendirerek başladığı konserinde güçlü sesiyle şarkılarını söyledi. Taşçı'nın şarkılarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Tan, şarkı aralarında da sevenleriyle sohbet etti. Bir an olsun yerinde duramayan yerli ve yabancı turistler ünlü sanatçıyı cep telefonu kameralarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Tan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

