Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşim Salkım, gazeteye verdiği röportajda, seneye Bağkur'dan emekli olacağını ve radikal bir karar alarak oyunculuğu bırakacağını söyledi. Salkım, İstanbul'dan taşınıpBodrum'a yerleşeceğini de ekledi.

ANNEM VE KIZIMLA YAŞAYACAĞIM

Yeşim Salkım, "Bunu ilk kez söylüyorum; Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Gelecek yıl Bağkur'dan emekli oluyorum. Şu an yazdığım kitabın ardından annemi ve küçük kızım Ada'yı alıp gideceğim." dedi.



YEŞİM SALKIM: BELLİ BİR YAŞA GELİNCE EMEKLİYE AYRILMALI İNSAN

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Herkese tavsiye ederim. Belli bir yaşa gelince emekliye ayrılmalı insan" diyerek medyadan uzaklaşacağını söyledi.

Yeşim Salkım, Günaydın'dan, Ömer Karahan'a verdiği röportajda, Rabbim bana güzel bir hayat nasip etti.Varlığı da gördüm, yokluğu da"diye konuşan güzel oyuncu, "Çok iyi bir anne – baba büyüttü beni. Babam öğretmendi, asker bir dedem vardı. 4 yaşında Fransız anaokuluna giden, el bebek gül bebek büyütülen bir insanım. Annem ve babam ayrılınca zor günler yaşadım. Sonra bir adamla tanıştım; o adam bütün hayatımı değiştirdi. Hayatın her yönünü yaşadım ben" dedi.



ANNEM VE KIZIMLA YAŞAYACAĞIM

Yeşim Salkım, "Bunu ilk kez söylüyorum; Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Gelecek yıl Bağkur'dan emekli oluyorum. Şu an yazdığım kitabın ardından annemi ve küçük kızım Ada'yı alıp gideceğim.'dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Herkese tavsiye ederim. Belli bir yaşa gelince emekliye ayrılmalı insan…Arnavut kızıyım, arkadan konuşmam" diye de ekledi.