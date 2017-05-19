Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında estetik haberleri çıkınca herkes daha yaşı çok küçük diye tepki göstermişti. Aleyna, bu haberlere yanıt verdi. "Burnumun neresini yaptırayım zaten küçük" diyen Aleyna, dudağına da sadece ruj sürmüş.

"DÜNYA STARI OLMAK İSTİYORUM"

Önümüzdeki hafta 4 halk konseri olduğunu söyleyen Tilki "Hedeflerim çok büyük. Dünya starı olmak istiyorum ve bu yorgunluk benim seçimim" dedi.

"BİRAZCIK RUJ SÜRMÜŞTÜM"

Son günlerde çıkan estetik yaptırdı haberlerine ise "Birazcık ruj sürmüştüm ama insanlar yanlış anladı. Estetiğe karşı değilim, yaptırırsam 50 yaşından sonra yaptırırım. Bir de ben bu burnun neyini yaptırayım" diye yanıt verdi.