Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl festivalde yer alışının 20. Yılını kutlayan dünyaca ünlü Fransız mücevher markası Chopard’ın davetlisi olarak Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli ilk olarak, 19 Mayıs Cuma akşamı Yönetmen Bong Joon Ho’nun “OKJA” filminin prömiyeri ile kırmızı halıda boy gösterdi.

DÜNYA STARLARI İLE KIRMIZI HALIDA

Julianne Moore, Juliette Binoche, Tilda Swinton, gibi dünya starları ile kırmızı halıda yürüyen Uzerli Raşit Bağzıbağlı tarafından özel tasarlanan gece mavisi kıyafeti ve Chopard koleksiyonundan mücevherleri ile göz doldurdu.

Meryem Uzerli film gösteriminin ardından bu yıl festivalde 20. Yılını kutlayan ve festivalin en önemli davetleri arasında gösterilen Chopard’ın özel davetine katıldı.