Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kutlamalarını muhteşem bir konser organizasyonuyla taçlandırdı. Torbalı Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen ve 7 Eylül Stadyumunda sahne alan Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden Mustafa Ceceli, binlerce kişiye unutulmaz bir konser yaşattı. Mustafa Ceceli’den önce sahneye çıkan Toprak Kardeşler de söyledikleri birbirinden hareketli rap şarkılarıyla geceyi renklendirdiler. Torbalı halkı ,7 Eylül Stadyumu’nda hazırlanan konser platformuna çıkan Mustafa Ceceli’ye şarkılarında eşlik etti.

"Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamalıyız”

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 19 Mayıs’ın Türk tarihindeki anlamlı günlerden bir tanesi olduğuna değinerek, “Bu vatan için şehit düşenleri, yaralanıp gazi olanları unutmamalıyız. Onların canları pahasına sahip çıktıkları vatanımıza bizler de aynı irade ile sahip çıkmalıyız. Birlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeli vatanımız üzerinde alçakça emelleri bulunanlara geçit vermemeliyiz. Bu doğrultuda gençliğimizi de geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Torbalı Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projelerde ve yaptığımız etkinliklerde gençliğimizin geleceğe daha güçlü girmesine gayret gösteriyoruz” dedi