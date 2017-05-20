Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni albüm çalışmalarını tamamlayan Tarkan, önceki akşam Ulus Sunset’te misafirleriyle yemek yedi. Gecenin sonunda misafirlerine mekanın kapısına kadar eşlik eden megastar, kendisini bekleyen gazetecilerir sorularını yanıtladı.

"Yurtdışından misafirlerim geldi, onlarla birlikte yemek yedik" diyen şarkıcı bir süredir üzerinden çalıştığı pop albümü hakkında konuştu.



"ÇOK YAKINDA ÇIKACAK

Tarkan, albümün ne zaman çıkaracağı sorusuna iddialı bir yanıt verdi: Çok yakında çıkacak. Güzel bir albüm oldu, bomba gibi geliyorum.

Keyifli tavırlarıyla dikkat çeken megastar aracına bindikten sonra el sallayarak uzaklaştı