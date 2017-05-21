Burak Özçivit, iki yıl önce Ulus'taki evini kiraya verip sevgilisi Fahriye Evcen'in İstinye'deki dairesine yerleşmişti. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'den satın almak için villa baktı. Ancak beğendiği 4 katlı villanın 1 milyon dolar (3 milyon 630 bin lira) olduğunu öğrenince vazgeçti. Sevgililer, 29 Haziran'da dünya evine girecek. (Posta)