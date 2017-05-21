Burak Özçivit, iki yıl önce Ulus'taki evini kiraya verip sevgilisi Fahriye Evcen'in İstinye'deki dairesine yerleşmişti. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'den satın almak için villa baktı. Ancak beğendiği 4 katlı villanın 1 milyon dolar (3 milyon 630 bin lira) olduğunu öğrenince vazgeçti. Sevgililer, 29 Haziran'da dünya evine girecek. (Posta)
Burak Özçivit kararını verdi
21.05.2017 - 19:17 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fiyatının 1 milyon dolar olduğunu duyunca satın almak istediği villadan vazgeçti.
Etiketler : Burak Özçivit,fahriye evcen,
475523 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475523.aspx
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