Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Özçivit, iki yıl önce Ulus'taki evini kiraya verip sevgilisi Fahriye Evcen'in İstinye'deki dairesine yerleşmişti. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'den satın almak için villa baktı. Ancak beğendiği 4 katlı villanın 1 milyon dolar (3 milyon 630 bin lira) olduğunu öğrenince vazgeçti. Sevgililer, 29 Haziran'da dünya evine girecek. (Posta)