Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague finalinde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanırken, bu sevince ortak olan isimlerden biri de ünlü kasap Nusret Gökçe'ydi.

Ancak Nusret, mücadelenin ardından büyük şok yaşadı. Şampiyonluk kutlaması için soyunma odasına girmek isteyen Nusret Gökçe'ye güvenlik görevlileri engel oldu.

Avrupa'nın şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe büyük bir sevinç yaşadı. Sinan Erdem Spor Kompleksi'ni karnaval yerine çeviren sarı-lacivertliler şampiyonluğu doyasıya kutlarken, kupa sevincine damga vuran isimlerden biri de ünlü et restoranı işletmecisi Nusret Gökçe oldu.

Maçın ardından sahaya inerek basketbolcularla birlikte ünlü tuzlama hareketini yaparak sevincini yaşayan Nusret, asıl sürprizi ise soyunma odası koridorunda yaşadı. Kupanın kaldırılmasının ardından soyunma odasında gerçekleşen kutlamalara eşlik etmek isteyen Nusret, güvenlik görevlilerinin engeline takıldı.

Soyunma odasına girmesine izin verilmeyen Nusret Gökçe, koridorlardan ayrılarak o bölgeyi terk etti.