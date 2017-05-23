Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıllık evli olan Şahan Gökbakar ve Selin Ortaçlı çiftinin dün evlilik yıl dönümüydü. Ünlü komedyen Instagram'dan evliliklerinden bir kare paylaşıp altına "Her halime katlanan, hep yanımda olan canım karım" diyerek eşine duygusal bir mesaj yazdı.

"BİN KERE GELSEM DÜNYAYA YİNE SENİ BULURUM"

Şahan Gökbakar eşiyle fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: Tam iki sene evvel bugün... Bu iki sene içinde bana iki çoçuk veren, her halimle katlanan, hep yanımda olan, sevgisini hep hissettiğim, fedakar canım karım. Diğer yarım. Bin kere gelsem dünyaya yine seni bulur seni severdim. Nice mutlu yıldönumlerine..