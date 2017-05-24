Fiyatları 500 bin TL'den başlayan dairelerin önünden metro geçeceğini öğrenen şarkıcı, kesenin ağzını açtı.
ÇEVRESİNDEKİLERİ DE TEŞVİK EDİYOR
1 milyon TL'den fazla para ödeyerek ev sahibi olduğu konuşulan Alişan'ın çevresindekilere de yatırım yapmaları için ısrar ettiği söylendi.
Alişan ile sevgilisi Eda Erol geçen günlerde evliliğe giden yolda ilk adımı atarak ailelerini tanıştırmıştı.
Alişan 1 milyon liraya ev aldı
24.05.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alişan, İstanbul Alibeyköy'de kurulan ve önünden metro geçeceğini öğrendiği dev bir siteden 1 milyon TL'ye ev aldı.
Fiyatları 500 bin TL'den başlayan dairelerin önünden metro geçeceğini öğrenen şarkıcı, kesenin ağzını açtı.
Etiketler : Alişan,
476243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476243.aspx
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