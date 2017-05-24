Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatları 500 bin TL'den başlayan dairelerin önünden metro geçeceğini öğrenen şarkıcı, kesenin ağzını açtı.



ÇEVRESİNDEKİLERİ DE TEŞVİK EDİYOR



1 milyon TL'den fazla para ödeyerek ev sahibi olduğu konuşulan Alişan'ın çevresindekilere de yatırım yapmaları için ısrar ettiği söylendi.



Alişan ile sevgilisi Eda Erol geçen günlerde evliliğe giden yolda ilk adımı atarak ailelerini tanıştırmıştı.