Koçyiğit'in 3 saat süren ameliyat sonrasında bu sabah iki gece kaldığı yoğun bakım ünitesinden özel odaya alındığı ve bir gün öncesine göre sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi. Daha önceki değerlendirmesinde Koçyiğit'in 15 gün süreyle uçağa binemeyeceğini belirten Dr. Nasser Altorki'nin yarın yapacağı son muayenenin ardından ünlü sinema oyuncusunun hastaneden ne zaman taburcu olacağını açıklaması bekleniyor.New York'a 2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için gelen ve akciğer kanseri teşhisi konulan Koçyiğit'i eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar yalnız bırakmıyor.
Hülya Koçyiğit'ten sevindiren haber
24.05.2017 - 20:04 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hülya Koçyiğit akciğerinde tümör tespit edilmesi ardından ABD'de ameliyat olan yeşilçamın dört yapraklı yoncasından biri yoğun bakımdan özel odaya alındı.
Etiketler : Hülya Koçyiğit,ABD,yeşilçam,sinema,akciğer kanseri,
476399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476399.aspx
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