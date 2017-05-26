Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç'un birkaç ay önce kedisi kaybolmuştu. Çift kedilerinin bulunması için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyordu. Özay'ın bir takipçisi "Ne abarttın" diye çirkin yorum yapınca, ünlü oyuncu "Bir de bu yorumu yapan insan çocuk doğurmuş" diye ayar verdi.

"KEDİ SEVERSİN GEBERİR GİDER"

Gupse Özay, kedisinin bulunması için paylaşımlar yapmıştı. Takipçilerinden biri "Karnında mı taşıdın aylarca acı mı çektin amma abarttın. Kedi seversin sonra geberir gider" diye yorum yapınca, Özay çıldırdı. Takipçisini ifşa edip "Hey gidi vicdan" yazdı.