Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu yakasının yeni sanat, eğlence ve lezzet noktası DasDas, önceki gece açıldı. Tiyatro, müzik ve cemiyet dünyasını bir araya getiren davette Arif V 216 filmi oyuncuları sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Cem Yılmaz’ın bateriye geçtiği gecede, film ekibinde yer alan Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu ve Zafer Algöz, MFÖ’nün ‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Sude’ şarkılarını seslendirdi. Yeni mekân, iş adamı Muzaffer Yıldırım, oyuncular Mert Fırat ve Didem Balçın ile müzisyenler Harun Tekin ve Koray Candemir öncülüğünde hayat buldu.