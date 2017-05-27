Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, annesine aldığı evin tapusunu, üzerinden beş yıl geçmesine rağmen alamadığını söyledi. Yaşananlardan dolayı annesinin mağdur edildiğini söyleyen şarkıcı, tapusunu alamadığı eviyle ilgili olarak “Ev için 150 bin lira para verdik ancak tapumuzu alamadık. İnşaatı yapanlara da ulaşamıyoruz, artık top avukatımda” şeklinde konuştu.
Nadide Sultan, dolandırıldı
27.05.2017 - 06:29 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolandırıcıların hedefinde olan ünlülere yeni bir isim daha eklendi.
Etiketler : Nadide Sultan,
476996 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476996.aspx
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