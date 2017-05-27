Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, annesine aldığı evin tapusunu, üzerinden beş yıl geçmesine rağmen alamadığını söyledi. Yaşananlardan dolayı annesinin mağdur edildiğini söyleyen şarkıcı, tapusunu alamadığı eviyle ilgili olarak “Ev için 150 bin lira para verdik ancak tapumuzu alamadık. İnşaatı yapanlara da ulaşamıyoruz, artık top avukatımda” şeklinde konuştu.