Acun Ilıcalı yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor için Dominik adasında bulunurken Türkiye’deki işleri de bir yandan devam ediyor.Sosyal medya hesabından genelde ada halleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu defa İstanbul’daki iş yerinden çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Koltuğunda uyuklamakta olan bir kedinin fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı bu eğlenceli kareye; “Ben yokken Acun Medya’da koltuğum kapılmış” notunu düştü.
Acun Ilıcalı koltuğunu bakın kime kaptırdı
28.05.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Acun Ilıcalı, son fotoğrafıyla gülümsetti.
Etiketler : acun ılıcalı,
477308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/477308.aspx
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