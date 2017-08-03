Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banu Alkan'ın pasaportunu inceleyen pasaport polisleri, pasaporttaki fotoğrafın banu alkan olmadığını iddia etti.

Polis, Banu Alkan'a fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Banu Alkan ise şaşkınlıkla "Evet, benim fotoğrafım" dese de polisi ikna edemedi.

Bir süre pasaportu inceleyen pasaport polisi, "Bu sizin orjinal pasaportunuz mu?" diye sordu ve fotoğraftaki kişinin Banu Alkan olduğuna ikna olmadı.

Aynı zamanda geçtiğimiz bölümlerde doğum tarihini 1 Nisan 1961 olarak söyleyen Banu Alkan'ın asıl doğum tarihi de ortaya çıktı. Pasaportta yer alan doğum tarihi bölümündeki 1 Temmuz 1958 tarihi dikkat çekti.

Yaşanan problemi fark eden Safiye Soyman, Banu Alkan'ın yanına geldi ve polislerle konuşmaya başladı.

"Bu pasaport O'nun değil." diyen polislerle konuşan Safiye Soyman, polisleri ikna etmek için dil dökse de başarılı olamadı.

Polislerin Banu Alkan'ın gözlüğünü çıkarması isteği üzerine Banu Alkan gözlüğünü yukarı kaldırdı. Ancak polisler Banu Alkan'dan gözlüğü tamamen çıkarmasını istedi.

Banu Alkan, gözlüğü tamamen çıkarma konusunda ısrar edince polis, Banu Alkan'a "Karakola gidelim ve orada tartışalım." dedi.

Banu Alkan her ne kadar fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu söylese de polisler ikna olmadı.

Banu Alkan'ı kollarından tutan polisler, "Bu sizin pasaportunuz değil" diyerek Afrodit'i karakola götürdü.

Ardından dışarıda olaya dahil olan Burcu Esmersoy da polislere karşı çıkmadı ve polislerin karakola gitme isteğini kabul etti.

Karakolda Banu Alkan'a ziyaret amacını, kaç gün kalacağını ve üzerinde bulunan para miktarını soran polislere cevap veren Banu Alkan, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu ikna etmek için çabalasa da polislerin incelemesi devam etti.

Ardından Banu Alkan'ın polislerle konuştuğu odaya giren Burcu Esmersoy, odaya izinsiz girdiği için bir süre polislerle tartıştı.

Daha sonra Banu Alkan, ünlü biri olduğunu söyledi ve cep telefonundan internet üzerinden fotoğraflarını gösterdi.

Polisler, Banu Alkan'ın fotoğrafını görünce ikna oldu ve "O gerçek" diye tepki verdi.

Ardından da Banu Alkan'dan özür dileyen polisler, işlemi onayladı ve Banu Alkan'ın Nepal'e girişine izin verdi.