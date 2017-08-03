Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi film tutkunlarının, ekran karşısında büyük bir beğeniyle izlediği; Küçük Kadınlar dizisinde Timuçin, Eksik Etek dizisinde Yusuf, Kartallar Yüksek Uçar dizisinde Mehmet, 29-30 dizisinde Erman, Candan Öte dizisinde Tunç, Karagümrük Yanıyor dizisinde Teoman ve son olarak No 309 dizisinde de Koray karakterlerini canlandıran genç oyuncu Kemal Pekser, memleketi Ayvalık’ta henüz kimliği belirlenemeyen birinden beklemediği bir anda yumruk yedi.

İzleyicilerin, ekranların fenomen yarışması Survivor’dan da tanıdığı 36 yaşında olan yakışıklı oyuncu Pekser yediği meçhul yumrukla ilgili yaptığı açıklamada, “Ayvalık’ta ailemin yanında tatil yapıyorum. Otomobilimle ilçe merkezinden dönerken, yoğun trafikte 15 yaşlarında bir çocuk motosiklet kullanıyordu. Başında kask olmayan bu çocuk her iki kulağında da kulaklıklar takmıştı. Ben aynı zamanda motosiklet tutkunuyum. Motosiklet camiası olarak özellikle motosiklet kullanıcılarının kask takması konusunda aşırı hassas olduğumuz için süratli motosiklet kullanan çocuğa korna çalarak ikazda bulundum. Fakat çocuğun kulağında kulaklık olduğu için çaldığım kornayı duymadı. Birkaç kez daha korna çaldım. Son anda fark etti ama korktu. Korktuktan sonra da, toparlanıp bana küfür etti. Bende aracımı durdurdum ve çocuğa yaptığı işin son derece tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım. Tam o sırada hiç tanımadığım bir şahıs aracımın açık penceresine yaklaşarak yüzüme çok sert bir yumruk attı. Ne olduğunu anlayamadan bana yumruk atan kişi kaçıp, gitti.”dedi.

Konuyu hemen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis birimlerine intikal ettirdiğini kaydeden yakışıklı oyuncu Kemal Pekser, “Menajerim ve basın danışmanım bu konuda gerekli şikayetlerde bulundu. Birbirimize sahip çıkmamız gereken bu günlerde bu tarz tatsız bir olayın yaşanması beni de çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Kendisine yumruk atan şahsın kurallara uymayan motosiklet sürücüsü 15 yaşlarındaki çocuğun herhangi bir akrabası olmadığını belirten Pekser, “Bana göre son dönemde kötü bir karakteri canlandırdığım için yediğim yumruğun nedeni bu olabilir. Konunun takibindeyiz.” diye konuştu.

Öte yandan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili soruşturmayı başlattığı ve ünlü oyuncu Pekser’in yumruk yediği bölgedeki güvenlik kameralarını hassasiyetle incelediği öğrenildi.