Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7. Büyük Ankara Festivali'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın, bir hayranına doğum günü sürprizi yaparak parfümünü hediye etti. Tatile gidemeyen Ankaralıları "Sürekli deprem oluyor Bodrum'a gitmeyin" diyerek uyardı.

"BODRUM'A GİTMEYİN SALLANIP DURUYOR"

Konser sırasında tatile gidemeyen Ankaralılara seslenen Demet Akalın ilginç bir de tavsiyede bulundu. Akalın kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Bodrum'a gitmeyin zaten sallanıp duruyor" dedi. Kızı Hira'ya olan bağlılığıyla bilinen ünlü sanatçı ayrıca konserde minik hayranlarını bol bol sahneye çıkartıp birlikte 'selfie' çekmeyi de ihmal etmedi