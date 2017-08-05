Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan filmin çekimlerine başlandı. Başrolde Survivor şampiyonu Hilmicem İntepe ile Gizem Karaca yer alacak.

HİLMİCEM BAŞROLDE!

Türkiye'de havacılığın öncü ismi Vecihi Hürkuş'un sıra dışı yaşam- öyküsünü konu alan sinema filminin çekimlerine Kemerburgaz-Göktürk'e kurulan platoda başlandı. "Vecihi Hürkuş" adını taşıyan filmden ilk kareleri yönetmen Kudret Sabancı sosyal medyada paylaştı. Yapımcılığını Eğrikapı Prodüksiyon'un üstlendiği, senaryosunu ise Savaş Korkmaz'ın yazdığı filmde Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe, eşi Hadiye'yi ise Gizem Karaca canlandırıyor.

FİLM SENEYE VİZYONDA

Miray Daner ve Bora Akkaş'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerinin eylül ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Film, önümüzdeki yıl vizyona girecek. Filmin günümüzde geçen sahnelerinde Miray Daner ve Bora Akkaş rol alıyor.

VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR?

1896'da İstanbul'da dünyaya gelen pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihine damgasını vuran bir isim. Hürkuş, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptı. Düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Hürkuş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sivil ve askeri uçağını yapan, ilk özel havayolu şirketini kuran kişi. Vecihi Hürkuş, 1969 yılında yaşamını yitirdi.