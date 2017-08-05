Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sezon öncesi imaj değiştirdi. Boluğur bu kadar çok saçlarıyla uğraşınca akıllara "Mutsuzluktan mı saçlarıyla uğraşıyor?" sorusu geldi.

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Saç stilisti, genç oyuncunun siyah saçlarını kahverengiye boyadı ve kısa kesti. Bir süre önce Murat Dalkılıç'la boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Boluğur, yeni görüntüsüyle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Bazı takipçileri o karenin altına "Mutsuz kadınlar saçlarıyla oynar" şeklinde yorumlar yazdı