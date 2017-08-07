Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege turnesiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Sibel Can, aynı zamanda albüm ve dizi heyecanını da bir arada yaşıyor. Sahnelerin en çok tercih edilen isimlerinden olan Can, Tarık Akan'la oynadığı 'Ah İstanbul' dizisinden 11 yıl sonra Kanal D'de yayınlanacak olan 'Sevdanın Bahçesi' dizisiyle setlere dönüyor.

TUTKULU AŞKIN KAHRAMANI OLACAKLAR

Ünlü şarkıcıya, 'Berivan' dizisinde 68 bölüm birlikte çalıştığı Emre Kınay eşlik edecek. İkili, dizide hafızalardan silinemeyen bir aşkın iki kahramanını canlandıracak.

DİZİNİN SATILMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sibel Can'ın geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu ülkelerden, yapımcı Gold Film'le irtibata geçildiği ve dizinin satılması konusunda görüşmelere başlandığı öğrenildi.

SİBEL CAN ÇOK HEYECANLI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sibel Can, "Bu yıl sahne aldığım tüm konserler ayaklarımı yerden kesti. Bu aralar hem konser, hem albüm, hem de dizi heyecanını aynı anda yaşıyorum. Sahneden sonra en büyük ilgi alanım oyunculuk. Oyunculuğu çok severek ve aşkla yapıyorum. Emre ile yeniden farklı bir projede beraber çalışmak şimdiden beni çok heyecanlandırdı. Ekranlarda olmak da sonsuz bir mutluluk veriyor" dedi.