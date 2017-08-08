Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca bulma hayaliyle katıldığı izdivaç programında bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başaran gelin adayı Hanife, sosyal medyadan yaptığı reklamlarla adeta para basıyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ YOK, ALDIĞINI CEBE İNDİRİYOR

Sosyal medyada 470 bine yakın takipçisi olan Hanife, farklı marka ve ürünleri takipçilerine sunarak tanıtımını yapıyor. Sosyal medyaya reklam konusunda herhangi bir vergi düzenlemesinin getirilmemesini de fırsat bilen Hanife, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de illahlah ettirdi.

ARKADAŞLARI DA AYNI TAKTİĞİ UYGULUYOR

Öte yandan izdivaç programında şöhreti yakalayan birçok isim, Hanife'nin taktiğini uygulayarak sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımı ile büyük paralar kazanıyor.