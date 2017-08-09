Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç Adam'ın çok konuşulan bitişinden sonra ortalıklarda görünmeyen İbrahim Büyükak, önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaptı.

ESER'İ KADRO DIŞI BIRAKTILAR

Senaryosunu kendisinin yazdığı bir sinema filminde Oğuzhan Koç'la kameranın karşısına geçeceğini söyleyen oyuncu, filmde Eser Yenenler'in yer almayacağını söyledi.

"HER ZAMAN YANIMIZDA"

Çekimlerinin beş hafta süreceği film için konuşan Büyükak; "Eser'e uygun bir rol yoktu. Üç adam filmi olsun diye yapmadık zaten. Aramızda konuştuk. Eser her zaman yanımızda" dedi.

Ayrıca genç oyuncu, Eser Yenenler'in kendi tek kişilik performansı için seyirciyle buluşacağını ve stand up yapacağını açıkladı.