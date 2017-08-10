Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına konuk olan şarkıcı Alişan, canlı yayına nişanlısına telefonla bağlanması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

"ŞU ANDA NEREDESİN?"

Nişanlısına "Şu anda neredesin onu söyle bana?" şeklinde bir soru yönelten Alişan, Eda Erol'dan "Suzan annemle Bodrum'da tatildeyiz" cevabını alınca yüzü güldü.

"ALİŞAN ÇOK KİBAR BİRİDİR"

"Eşim terliklerimi ayağıma getirecek" şeklinde bir açıklama yapan ve büyük tepki çeken Alişan'ın bu sözlerine de yanıt veren Eda Erol, "Alişan aslında çok kibar biridir. O sözleri hiç cidiye almadım, önemsemedim" şeklinde konuştu.