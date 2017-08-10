Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin Acun Ilıcalı ile birlikte yaptığı tekne şovu, 2 milyon 900 bin kişi tarafından izlendi.

YAZIM HATASI OLAY OLDU

"Birşey demedi" notuyla paylaşılan videoda, "Bir şey"in bitişik yazılması nedeniyle bazı takipçileri Nusret'i yerden yere vurdu.

"PARAYI BULMUŞSUN AMA EĞİTİM SIFIR"

Bir çok sosyal medya kullanıcısı Nusret'i "Bir şey"in ayrı yazılması gerektiği konusunda uyarırken, bazıları da ünlü etçiyi "parayı bulmuşsun ama eğitim sıfır" diyerek eleştirdi.