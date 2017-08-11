Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene Cevapsız Çınlama şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve Türkiye'nin gündemine oturan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Yalova'da konser verdi.

HAYRANLARIYLA SOHBET ETTİ

Aleyna Tilki, Yalova'da büyük bir kalabalığı ağırlayan konser alanında hayranlarıyla sohbet etmeye başladı. İzleyicilere "Beraber şarkı söyleyemeye devam edelim mi?" diye sordu.

KONSER ALANINDAN KOVDU

İzleyicilerden biri, Tilki'nin sorusuna 'Hayır' diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Aleyna Tilki'nin, "Ne demek hayır. Dinlemeyeceksen buyur" sözleriyle, çıkışı göstererek izleyiciyi konserden kovması şaşkınlık oluşturdu.