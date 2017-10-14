Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle 2014’te hayata geçirdiği ve her yıl farklı bir ünlü ismin desteklediği ‘Pembe Top Sahada’ projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Elçin Sangu oldu. Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma Pembe Top ile gerçekleştirilen hava atışı ile başladı. Pembe Top, bu yıl Elçin Sangu’nun elinden havalandı. Meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Elçin Sangu “Erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğini unutmamak ve bu bilinçle belirli bir yaş sonrası düzenli kontrolleri yaptırmak çok önemli. Kadın sağlığını tehdit eden meme kanseriyle mücadeleye katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla kadına bu farkındalığın ulaştırılmasını sağlayabilirim” dedi.