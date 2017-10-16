Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülben Ergen'in, 2. eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilmişti. Ergen iddiaları redderken birliktelik pek çok işinden etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 'ÇOCUKLAR GÜLSÜN' PROJESİNDEN MEN ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Gülben'in çalıştığı 30 küsur okulla ilişiğinin tamamen kesildiğini, Gülben'le yapılan protokolün iptal edildiği ortaya çıkmıştı. Yeni başlayacak dizisinden de olan Ergen, bir işinden daha oldu.

3 YILLIK REKLAM PROJESİNDEN DE ALINDI

Bir markanın 3 yıldır reklam yüzü olan Gülben Ergen, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre bu reklam projesinden de alındı.

Kaynak: Haberler.com