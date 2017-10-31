Sanatçı Ebru Gündeş, 29 Ekim dolayısıyla KKTC’de konser verdi. Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuar seslendiren Gündeş’e 4 dansçı eşlik etti. Yoğun ilgiden dolayı, soğuk havaya rağmen konserini açık alanda yapmayı tercih eden Gündeş, şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı.
40 şarkılık performans
31.10.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Ebru Gündeş, 29 Ekim dolayısıyla KKTC’de konser verdi. Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuar seslendiren Gündeş’e 4 dansçı eşlik etti.
Etiketler : Ebru Gündeş,
515689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/515689.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER