Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Ebru Gündeş, 29 Ekim dolayısıyla KKTC’de konser verdi. Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuar seslendiren Gündeş’e 4 dansçı eşlik etti. Yoğun ilgiden dolayı, soğuk havaya rağmen konserini açık alanda yapmayı tercih eden Gündeş, şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı.