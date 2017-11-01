Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Çoban Yıldızı dizisinde başrolde gördüğümüz Şükrü Özyıldız, oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Lise eğitiminin ardından girdiği ilk üniversite sınavında İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) bir mühendislik bölümünü kazandığını, ikinci senesinde Ege Üniversitesi İşletme Bölümüne yerleştiğini söyleyen Özyıldız, yaşadıkları maddi sıkıntı sebebiyle ikinci sınıfta yarı zamanlı çalışmaya başladığını anlattı. Aynı yıl arkadaşlarının yönlendirmesiyle Erasmus programından faydalanarak Portekiz’in Porto şehrinde bir dönem öğrenim gördüğünü belirten Özyıldız “Orada katıldığım bir atölye çalışmasının ardından yaşadığım vizyon genişlemesinin neticesinde ben buradayım. Oyuncu olmaya orada karar verdim. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu. Porto’da bulunduğu dönemde özellikle Türklere karşı bir ön yargı olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Özyıldız, şunları söyledi: Erasmus programına katılmamın üzerinden 8 yıl geçti. Bu deneyimin geri dönüşlerini olgunlaştıkça fark ettim. Ben Erasmus öğrencisi olduğum dönemde ‘Biz, Türkleri böyle bilmezdik’ cümlesini çok sık duydum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum şu an açıkçası. Ve herkesin sırf bunun için bile Erasmus’a katılmasını tavsiye ederim. Sonuçta kendimizi tanıtmamız, aslında ne kadar güzel bir ırk olduğumuzu göstermemiz için. Lafla değil, uygulamayla...