Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

250 yıllık bir tarihe sahip Madame Tussauds, Türkiye’nin ve dünyanın birbirinden ünlü isimlerinin balmumundan yapılmış figürlerine bir yenisini daha ekledi. Beş yıl önce hayatını kaybeden “Türkülerin Babası” olarak gösterilen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın figürü, önceki gün Madame Tussauds İstanbul’da düzenlenen lansmanla yerini aldı. Tanıtıma, sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, kızları Canan Ertaş ile Döne Ertaş da katıldı. Babasının figürünü karşısında gördüğünde içinin titrediğini dile getiren Hüseyin Ertaş, “Madame Tussauds İstanbul çalışanlarına babamızın temsili figürünü yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Açıkçası bu teklif bize geldiğinde biraz temkinli yaklaşmıştım. Babama bu kadar benzeyebileceğini hiç düşünmemiştim ancak görüyorum ki son derece başarılı bir figür ortaya çıkmış” dedi.