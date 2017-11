Türkiye Gazetesi

Yeni Gelin dizisinin başrol oyuncusu Brezilya vatandaşı Jessica May, söyleşi programı “Hadi Be”nin konuğu oldu. Jessica May, kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevaplar verdi... Ülkesinde model ve reklam yıldızı olan, ilk film tecrübesini Türkiye’de yaşayan Jessica May, kendini satır başlarıyla şöyle anlattı...

Diziden sonra sokakta görenler çok samimi bir şekilde yanıma gelip, sarılıp öpüyorlar.

‘Türkiye’nin yeni gelini olmuşsun, bizim yeni gelinimizsin’ diyorlar. Çok güzel, çok pozitif enerji gönderiyorlar bana.

DİZİDE Türkmen aşiretini oynadığımız için Türk gelenek göreneklerini öğrendim. Burada düğünlerde altın takıyorlar. Brezilya’da kimse takmaz.

ORADA evleniyorsan sana buzdolabı, koltuk gibi ev eşyası alırlar.

ÖĞRENDİĞİM bir âdet daha var; Adana’da kız istemeye gittiğin zaman şırdan yemen lazım.

BREZİLYA’DA da farklı inanışlar var. Mesela yere çatal düştüğü zaman eve erkek misafir, kaşık düştüğü zaman kadın misafir geleceğine inanılır.

BİR GÜN Türk olursam isim konusuna karar verdim. Arkadaşlarım Refika ismini Jessica’ya çok yakın buluyor. Refika ya da Şefika isimleri olabilir. Çünkü sesleri benziyor.

BEN aslında Türkiye’ye gelmeyecektim. Japonya’da tsunami olunca iptal ettiler. Sonra Türkiye’den bir reklam teklifi geldi. Buraya geldim ve âşık oldum, dönmek istemedim. Her şey kısmet işte...

TÜRKİYE benim ikinci vatanım. Düğünümde Türk âdetlerini de uygulamak isterim. Mesela kına gecesi çok hoşuma gidiyor.