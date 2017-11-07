Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı sevilen isim Yıldız Asyalı, oyunculuk gücü ve güzelliğiyle Elif dizisi fanatiklerinin de gönlüne girmeyi başardı. Hamilelik döneminde ekranlardan uzak kalan Yıldız Asyalı Elif isimli günlük diziyle setlere ve ekranlara geri dönerken işimi çok özlemişim ifadesinde bulundu.

53 KİLOYA DÜŞTÜM

Hamileliği sırasında 80 kilo olarak doğuma girdiğini ve daha sonrasında setlerdeki yerini alabilmek için 53 kiloya düştüğünü de sözlerine ekleyen Yıldız Asyalı “Anne olduktan sonra hayata bakış açım değişti, her adımda daha çok düşünerek hareket ediyorum. Anne olmak beni inanılmaz olgunlaştırdı, evden sıkılan ben artık eve koşarak gidiyorum” dedi.

KARİYERİME DEVAM EDİYORUM, MUTLUYUM

Elif isimli günlük dizi filmde Rana karakterine hayat veren Yıldız Asyalı “Hayata bağlı hırsları olan bir kadını canlandırıyorum. Canlandırdığım karakterle benzeşmiyoruz, ben hırs yapıp da kimseyle yarışa girmedim. Oynadığım karakter bana benzemese de ekranda iyi yorumladığımı düşünüyorum” dedi. Elif isimli günlük dizi filmin yapımcısı Green yapımın kendisine çok anlayışlı yaklaştığını da ifade eden Yıldız Asyalı, Çalışma saatlerinin insani ölçülerde olduğunu ve bu sayede annelik görevlerime de kariyerime de devam ediyorum ifadesiyle mutluluğunu dile getirdi.