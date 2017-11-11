Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “KKTC-Türkiye Yılın En İyileri” ödülleri töreni TİM Maslak Show Center’da düzenlendi. İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi. Gecede İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görülürken, TGRT EU ise en iyi televizyon kanalı ödülüne hak kazandı. İHA adına ödülü İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Melikoğlu, TGRT EU adına ise Yayın Koordinatörü Ahmet Engin Hancı aldı.