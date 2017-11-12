Her gün 3 saat idman yapan milli atlet çalışması ve hırsıyla görenlerde şaşkınlık oluşturuyor. Profesyonel sporculuk yaşantısına Fenerbahçe spor kulübünde başlayıp devam eden başarılı atlet yaşadığı sakatlıkları hırsıyla yendi. Üniversite Olimpiyatlarında ülkemize madalya getiren ve kırdığı Türkiye rekoru egale edilemeyen Nagihan Karadere “Dışardan herkes kolay sanıyor Nagihan Karadere olmak kolay değil, eleştiriyor, anlamıyorlar kimse bilmez ben ülkeme madalyayı sakat bacağımla acılar içinde sadece içimdeki iman gücümle getirdim. Ben Survivor Nagihan olmak için acıların içinden koştum” dedi. Oyunculuk dünyasına adım atan Nagihan Karadere, oynadığı “Ah Be İstanbul” isimli sinema filmi sonrası Hollywood’da anlaşmasını yaptığı vikingler isimli filmde viking bir kadını canlandırmak için hazırlıklara başlayacak.
Nagihan Karadere geri dönüyor
12.11.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor isimli yarışma ile geniş kitlelere adını duyuran rekortmen atlet Nagihan Karadere, dur durak bilmeden çalışmalara başladı.
Etiketler : Nagihan Karadere,Nagihan Karadere dizi,
518903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/518903.aspx
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