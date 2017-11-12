Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün 3 saat idman yapan milli atlet çalışması ve hırsıyla görenlerde şaşkınlık oluşturuyor. Profesyonel sporculuk yaşantısına Fenerbahçe spor kulübünde başlayıp devam eden başarılı atlet yaşadığı sakatlıkları hırsıyla yendi. Üniversite Olimpiyatlarında ülkemize madalya getiren ve kırdığı Türkiye rekoru egale edilemeyen Nagihan Karadere “Dışardan herkes kolay sanıyor Nagihan Karadere olmak kolay değil, eleştiriyor, anlamıyorlar kimse bilmez ben ülkeme madalyayı sakat bacağımla acılar içinde sadece içimdeki iman gücümle getirdim. Ben Survivor Nagihan olmak için acıların içinden koştum” dedi. Oyunculuk dünyasına adım atan Nagihan Karadere, oynadığı “Ah Be İstanbul” isimli sinema filmi sonrası Hollywood’da anlaşmasını yaptığı vikingler isimli filmde viking bir kadını canlandırmak için hazırlıklara başlayacak.