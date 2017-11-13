Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Robert De Niro ve Dustin Hoffman'ın paylaştıkları "Meet the Parents” filminden esinlenerek kaleme alınan "Damadın Olur Musun” oyunu,seyircisi ile buluştu. Tiyatro Kedi’nin sahneye koyduğu oyunun prömiyerine; Ali Poyrazoğlu, Nur Gürkan, Neriman Uğur ve İlknur Bozkurt gibi birçok ünlü ismin yanı sıra iş dünyası ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları ile tiyatro severler katıldı.



Damla Cercişoğlu’un yönettiği oyunun genel sanat yönetmenliğini Hakan Altıner üstlenirken dekor ve tasarımı Tülin Pural, kostüm tasarımı ise Kübra Madak imzası taşıyor. İki perdelik komedi oyunu “Damadım Olur Musun”da; Nuri Gökaşan, İpek Tenolcay, Özdemir Çiftçioğlu, Ayşe Erbulak, İlkyaz Kocatepe ve Berkay Şanveren gibi usta oyuncular rol alıyor.