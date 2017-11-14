Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen TRANSİST’17 Ödül Töreni, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Topluma örnek olan sanatçılar da ödüllendirildi. Son dönemin öne çıkan işlerinden “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki “Nevzat” rolüyle adından söz ettiren oyuncu Emre Törün, gecenin en önemli ödüllerinden birinin sahibi oldu. Metro ve metrobüs kullanırken görüntülenen ünlü oyuncunun örnek davranışı, “Toplu Ulaşım Teşvik Ödülü” getirdi. Ödülünü alan Törün, “Bu yeni ve değişik bir durum değil. Her İstanbullu gibi hızlı ulaşım için toplu taşıma kullanıyorum. Oyuncu olmam buna engel değil hatta otobüs ya da metroda takipçilerimize denk gelince güzel sohbetler de yapıyoruz” dedi. Ünlü oyuncu, ödül için herkese teşekkür ederken hem özel hem de iş hayatında toplu taşıma kullanmaya devam edeceğini söyledi.

EN DOĞRUSU TOPLU TAŞIMA

Oyuncu Emre Törün, İstanbul gibi bir metropolde insanların konforlu ve hızlı ulaşım için toplu taşımayı tercih etmesinin doğru olduğunu ve aldığı ödülden dolayı da mutluluğunu dile getirdi.