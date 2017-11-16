Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının iddialı dizilerinden 'Seven Ne Yapmaz' bu akşam ekrana gelecek 11. bölümü ile ekranlara veda edecek.

SAFRANBOLU'DAN BAŞLAYIP İSTANBUL'A TAŞINDI

Başrollerini Yusuf Çim ile Seren Şirince'nin paylaştığı MF Yapım imzalı 'Seven Ne Yapmaz' dizisi de erken final yapan yapımlar kervanına eklendi. Yeşilçam'ın ünlü film serisi 'Güllü'den günümüze uyarlanan dizi, Safranbolu'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı.

SEVEN NE YAPMAZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan'ı kıskandırmak için başladığı oyun, Nazlı'nın başına iş açmıştır. Serdar'dan da yüreğindeki kalabalığını bir türlü eksiltemediği Ozan'dan da kaçar. Serdar yıkılmıştır. Yine de Ebru'nun sözünü dinleyip beklemeye karar verir. Ozan ise, en azından evet demediği için mutludur. Bu mutluluğu, tek dert ortağı Mehmet'in, nedenini anlayamadığı şekilde ona çok sert bir tepki göstermesi ve kendisini bir daha aramamasını söylemesiyle sekteye uğrar.

Nazlı'nın kreminin test için laboratuvara gönderildiğini öğrenen Arzu, onu bir kez daha gaza getirir ve iş yerine gönderir. Nazlı gider ama kafası fazlasıyla karışık durumdadır. Bütün gece Ozan'ı düşünmüştür. Belki de Ozan'ın gerçekten iyi bir açıklaması vardır. Belki her şeyi boş verip ona inanmalı ve elini tutmalıdır.