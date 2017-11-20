Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Staff Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hatice Memiş’in oturduğu, hikâyesi Güliz Kucur’a ait olan, senaryosunu Baykut Badem ve ekibinin kaleme aldığı, “Kalk Gidelim” dizisinin oyuncuları ve teknik ekibi önceki gece ilk bölümü birlikte izledi. Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı ve Füsun Kostak’ın başrollerini paylaştığı dizinin galası Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi. Oyuncu Erkan Sever, “Çok sıcak bir iş oldu. Huzurlu bir sette çalışıyoruz. Umarım bu keyif seyirciye de geçer. Çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta yapıyoruz” dedi. Başrol oyuncularından Ufuk Özkan ise “Şunun garantisini gönül rahatlığı ile veriyorum; yemekten sonra çayı demleyip, meyveleri soyup, çerezleri hazırlayıp ailecek izlenebilecek bir dizi. Hakikaten beklediğimiz, özlediğimiz, Anadolu insanının doğallığı gerçekliği ile metropol insanının bir araya gelmesi, yer yer çatışması işin komedisini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.