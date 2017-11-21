Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk resitalini 12 yaşındayken veren, sonrasında ise birçok ülkede konserlere çıkan ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği görevini üstlenen keman virtüözü Cihat Aşkın, “Anadolu’nun her yerinde, en ücra köşesinden, büyükşehirlerine kadar muhteşem yeteneklerimiz var. Önemli olan bu genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasıdır” dedi. Aşkın, yaklaşık 15 yıl önce kurduğu “Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA)” sayesinde Türkiye’nin pek çok şehrinden yeteneklerin keşfedildiğini belirtti. Cihat Aşkın, şöyle konuştu: “Yetenekli öğretmeni bulduğumuz zaman onun etrafında toplanan gençler, size çok iyi bir network sağlıyor. İki ayağımız üzerine sağlamca durup, kendi varlığımızı tüm dünyaya tanıtabilecek yeteneklere sahibiz ve bunun için bir köprü vazifesini görüyoruz. Yurt dışından gelen sanatçılar, bizdeki yetenekleri fark ediyorlar ve bu sayede hem Türk seyircisini hem de Türk gençliğini görüyorlar...”