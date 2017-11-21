Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Bi Dünya' albümü tanıtım gecesine Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Gökhan Güney ve Murat Kurşun gibi ünlü isimler katıldı.

Albümdeki şarkıları seslendiren Emre Hancı, "İbrahim Erkal abim için bu albümü hayata geçirdik. Kendisi albümün müzik direktörlüğünü üstlenmişti. Beyin kanaması geçirdiği geceden saatler önce birlikte akşam yemeği yemiştik. Kendisinin son eserleri bu albümde yer aldı. Onu ve tüm ailesini çok seviyorum. İnşallah onun son bestelediği şarkıları sevenlerine ulaştırabiliriz" şeklinde konuştu.

"İKİZ KIZ ÇOCUĞU İSTİYORUZ"

Murat Kurşun, sekiz aylık oğlu Muratcan ve eşi Asena Toprak'la geceye katıldı. Kurşun, "Tam aile sanatçısı oldum. Sağolsun ki evlenen çiftler beni düğünlerinde görmek istiyor. Amerika'da gerçekleşecek iki düğüne katılamadım. Oğlumun hasreti çok başka oluyor. İnşallah bir dahaki sefere ikiz kız çocuğu istiyoruz" şeklinde konuştu.