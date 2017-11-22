Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2008’de Aspendos Antik Tiyatrosu yakınında inşa edilen ve Anadolu Ateşi’nin dans gösterilerinin yapıldığı 5 bin kişilik Aspendos Arena’nın yıkımı doğrultusunda karar verdi. Kurulun gerekçesinde, gösterilerin tespit edilecek alanda geçici olarak yapılabileceği, tiyatronun restorasyonunun tamamlanmasını müteakip geçici tesisin kaldırılıp, 3’üncü Derece Sit Alanı’ndaki arazinin önceki, yani tarım alanı hâline getirilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Tesisin, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun restorasyon sürecinin tamamlanması ve söz konusu parselin plan kararlarının yargı kararlarıyla iptal edilmiş olması sebebiyle Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılarak, alanın eski hâline getirilmesi yönünde görüş bildirildiği ifade edildi. Kurulun kararına istinaden geçici gösteri tesisinin tahliye edilerek tarım alanı hâline getirilmesi için mülkiyet sahibi Hüseyin Avni Aykol adına kiracı şirket, Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi’ne 8 Kasım tarihli ihtarname çekti. İhtarnamede, geçici gösteri merkezinin Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği ve bu karar uyarınca tesisin kaldırılması istendi.

KARARA TEPKİLİ

Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun nasıl böyle bir karar aldığını anlamakta zorlandıklarını kaydetti. Erdoğan “Tarihe tiyatroyu yıkan bir anıtlar kurulu olarak mı geçmek istiyorlar” diye konuştu.