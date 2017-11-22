Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakim için geçtiğimiz eylül ayında veda partisi düzenlenmiş ve ABD’ye uğurlanmıştı. Harvard’da psikoloji okuyan 19 yaşındaki oyuncu dün sosyal medya hesabından yüklediği fotoğralarla kendini hatırlattı. Harvard ve Yale Üniversiteleri arasında geçen futbol maçını arkadaşlarıyla birlikte izleyen Ece Hakim’in mutluluğu yüzünden okunuyordu.