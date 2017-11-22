Hakim için geçtiğimiz eylül ayında veda partisi düzenlenmiş ve ABD’ye uğurlanmıştı. Harvard’da psikoloji okuyan 19 yaşındaki oyuncu dün sosyal medya hesabından yüklediği fotoğralarla kendini hatırlattı. Harvard ve Yale Üniversiteleri arasında geçen futbol maçını arkadaşlarıyla birlikte izleyen Ece Hakim’in mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Oyuncu Ece Hakim ABD'de
22.11.2017 - 06:44 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harvard Üniversitesi’ni yüzde yüz burslu kazanan Ece Hakim, rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti.
Etiketler : Ece Hakim,
521604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/521604.aspx
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